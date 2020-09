KKN - Younes, forte interesse dell'Hellas Verona. Su Ounas un club greco

Il Napoli cerca di vendere Younes e Ounas. Il giornalista Diego De Luca ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli delle possibili mete per i due azzurr in uscita: "L'Hellas Verona vuole fortemente Amin Younes, l'attaccante esterno interessa anche a club di Bundesliga. Sull'altro esterno in uscita, Adam Ounas, ci sono il Cagliari nonostante le smentite dei sardi e i greci dell'Olimpiakos".