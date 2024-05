L'Equipe - Torna di moda Theate, Napoli in pressing! Sfida ad altri due club: la richiesta del Rennes

Arthur Theate potrebbe tornare in Italia nella prossima finestra di calciomercato.

Arthur Theate potrebbe tornare in Italia nella prossima finestra di calciomercato. Il centrale belga che nell'estate 2022 si trasferì dal Bologna al Rennes per venti milioni di euro già a gennaio è stato in trattativa per rientrare in Serie A e nella prossima finestra di calciomercato potrebbe rientrare in Italia.

Come riporta il quotidiano francese 'L'Equipe', a gennaio come adesso sulle tracce di Theate c'è il Napoli, club alla ricerca di un centrale di piede mancino per la prossima stagione. Oltre alla società partenopea, sulle tracce dell'ex Bologna ci sono lo Stoccarda e Al Qadsiah, ricchissima società saudita appena promossa in Saudi Pro League. Theate è legato al Rennes da altri tre anni di contratto, la sua valutazione di mercato si aggira tra i quindici e i venti milioni di euro.