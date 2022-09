Libero - Kvara e gli altri hanno liberato lo spogliatoio dagli 'umori' dei senatori

Così scrive il quotidiano Libero sul momento del Napoli, soffermandosi sul nuovo clima che si respira all'interno dello spogliatoio azzurro.

"i nuovi arrivati, fino ad adesso, non hanno fatto rimpiangere i partenti e le casse della società sono state messe a posto". Così scrive il quotidiano Libero sul momento del Napoli, soffermandosi sul nuovo clima che si respira all'interno dello spogliatoio azzurro.

“Una parsimonia che non è andata certo ad inficiare la qualità del gioco e dei suoi interpreti. Anzi. Il merito, in questo caso, è tutto di Spalletti che ha osato, ha rifondato la squadra trovando la “famosa” amalgama in un telaio di squadra che già l’anno scorso era arrivata terza in campionato. I nuovi giocatori (il georgiano dal cognome impronunciabile Kvaratskhelia, il coreano Kim, Simeone e Raspadori su tutti) hanno dato nuova linfa ad uno spogliatoio troppo legato agli “umori” dei senatori ceduti come Insigne, Koulibaly e Mertens, che forse proprio nella città del Golfo avevano fatto il loro tempo. Nel Napoli ora non mancano la qualità e la personalità che già c’erano, ma quelli di adesso (ed è il segreto che potrebbe dare la svolta ad una stagione da ricordare), hanno in più anche tanta “fame” di vittorie che probabilmente chi è andato non aveva più”.