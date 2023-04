Mirror - Chelsea vuole tutti: Osimhen o Kvara e ADL ha già chiesto contropartita

Lo riferisce il Mirror, secondo cui l'esterno marocchino potrebbe essere utilizzato dal Chelsea come pedina di scambio

C'è anche Hakim Ziyech nella lista dei desideri del Napoli per la prossima stagione. Lo riferisce il Mirror, secondo cui l'esterno marocchino potrebbe essere utilizzato dal Chelsea come pedina di scambio - con ricchissimo conguaglio - per arrivare a Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, considerati due obiettivi prioritari dai Blues in vista dell'estate.