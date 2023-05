Rai - ADL cerca di convincere Luis Enrique: pronto a offrire 8mln. Le alternative allo spagnolo

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del prossimo allenatore del Napoli.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: "Il nome che De Laurentiis sta cercando con tutte le sue forze, si è sentito anche direttamente con lui, è quello di Luis Enrique. Per il tecnico spagnolo De Laurentiis è disposto ad andare oltre il famoso tetto d’ingaggio offrendogli il doppio di quello che aveva offerto a Spalletti. Anche 8 milioni di euro, pur di convincere Luis Enrique, perché ritiene apicale per continuare a vincere un allenatore importante che sappia dare continuità di gioco al Napoli. Su Luis Enrique però c’è anche una concorrenza straniera. Saltato il Chelsea, col Tottenham non c’è un’affinità reciproca, c’è il PSG. Ma il club parigino lo vede come terza via, il proprietario sogna Zidane, Campos vuole assolutamente Mourinho.

Le alternative: "Laddove Luis Enrique optasse per il no, il Napoli andrebbe su Italiano senza voler rompere i rapporti con Commisso e pagare la clausola di 3mln. Magari il presidente della Fiorentina dopo una vittoria in Europa potrebbe dare questa chance partenopea all’allenatore. Subito dopo, distaccati, i nomi di Thiago Motta e Benitez. L’idea Gasperini è stata la prima di De Laurentiis, con un contatto diretto tra i due. Poi il presidente si è defilato, perché la piazza non ha gradito il tecnico e forse perché lo spogliatoio, da sempre abituato a giocare sempre a quattro, non era convinto della difesa a tre”.