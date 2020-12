Rai - Cutrone non è nei piani del Napoli: reparto completo, in attacco solo due cessioni

Patrick Cutrone e Rino Gattuso hanno avuto trascorsi comuni, ma il Napoli non è attivo sul giocatore secondo Rai Sport. Arkadiusz Milik e Fernando Llorente andranno via perché gli azzurri sono in soprannumero, essendoci già Victor Osimhen, Dries Mertens e Andrea Petagna. Inoltre l'ex Milan lascerebbe la Viola solo per andare a giocare, mentre alle pendici del Vesuvio sarebbe soltanto la quarta punta.

SOLO DUE CESSIONI - Patrick Cutrone non fa parte dei piani strategici ed economici della società di Aurelio De Laurentiis. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.