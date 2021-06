Rai - Emerson Palmieri in stand-by: contatti con l'entourage, ma non con il Chelsea. Resiste 'Mister X'

Ad oggi calma piatta nell'affare per Emerson Palmieri. Il Napoli spera che il Chelsea non riceva altre offerte e aspetta. Ciò che ora i Blues valutano X+Y, magari tra un mese varrà solo X. Il club azzurro, dunque, tiene la situazione in stand-by e, pur mantenendo vivi i contatti con l'entourage del terzino della Nazionale, ancora non s'è fatto vivo con il Chelsea.

MISTER X - Lo farà, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soltanto quando capirà che i tempi sono maturi. La pista alternativa potrebbe essere un mister X, un nome che ancora non è stato fatto e che il Napoli starebbe trattando in gran segreto.