Rai - Il Napoli prenderà un centrocampista: Veretout può tornare caldo, due alternative low cost

Il Napoli vuole un centrocampista per sostituire Allan, ceduto all'Everton, pertanto negli ultimi giorni di mercato, dopo l'eventuale cessione di Kalidou Koulibaly, potrebbe tornare forte su Jordan Veretout. Il romanista è la priorità per la mediana, ma è una pista complicata perché la Roma non vorrebbe cederlo. Ma se nell'ultima settimana di trattative la Roma non fosse riuscita a cedere nessun altro, per esigenze di bilancio potrebbe aprire ad una cessione dell'ex Fiorentina, per il quale servirebbero comunque almeno 30 milioni di euro.

DUE ALTERNATIVE - A raccontare il tutto è l'esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, specificando come però per il Napoli esistano anche due alternative. La prima porta a Fredrick Midtsjo, classe '93 dell’Az Alkmaar e della nazionale norvegese. La seconda invece non ha un nome e cognome: per il collega, infatti, si potrebbe aprire un'ulteriore ipotesi negli ultimi giorni di mercato, come ad esempio Matias Vecino dell'Inter o un altro esubero di una big.