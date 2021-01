Rai - Lo spogliatoio è con Gattuso: ADL arrabbiato, ma non pensa all'esonero

Aurelio De Laurentiis è incavolato, deluso per la prestazione di Verona. Ma ad oggi non pensa minimamente ad un cambio di guida tecnica, tant'è che non ha contattato nessun altro allenatore. Il presidente azzurro sente spesso Rafa Benitez, di cui si parla, ma i due parlano di calcio in generale, non della panchina del Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

POLSO DELLA SITUAZIONE - Rino Gattuso ha lo spogliatoio dalla sua parte - prosegue il collega - e prima di Napoli-Sassuolo ha raggiunto un accordo per il rinnovo. Dopo aver sistemato qualcosa sui diritti d'immagine e altri cavilli, adesso il contratto è sul tavolo del patron. L'annuncio, visto il momento, non è una priorità. Ma il dato di fatto che è ADL vuole proseguire col suo attuale allenatore: Ringhio non è in discussione, almeno per il momento.