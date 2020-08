Rai - Lozano-Bernardeschi: tutto sulla visita di Raiola a Castel di Sangro

Mino Raiola, agente di Manolas e Lozano, è in visita a Castel di Sangro. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai ha spiegato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli i retroscena dell'incontro con De Laurentiis: "Il Napoli vorrebbe valorizzare Lozano, il messicano a meno di offerte clamorose che non faranno fare a Napoli minusvalenze non sarà ceduto. Gattuso sta valutando il ragazzo, al tecnico piacciono alcune sue qualità del Chucky.

Ipotesi Genoa è difficile, per ora Lozano è più dentro al progetto tecnico del Napoli".

Su Bernardeschi: "Potrebbe piacere ma non è il preferito di Gattuso, al tecnico piace più Under. E poi ricordiamo che Boga è la prima scelta comunque. Bernardeschi resta difficile per l'ingaggio ma non impossibile".