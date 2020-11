Rai - Milik, rifiutato prolungamento: ipotesi Fiorentina non ancora tramontata

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato dei rinnovi di contratto in casa Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Con Gattuso penso che il Napoli voglia chiudere il tutto la prossima settimana. E’ stato tutto definito e bisogna solo redigere i rispettivi contratti. Il Napoli sperava di chiuderlo già prima di Bologna, ma credo ci riuscirà durante la sosta. Le cifre ufficiali sono queste: aumento dell'ingaggio da 1,4 a 1,8mln quest'anno, ma Gattuso dovrà cedere 110mila euro per una percentuale sui diritti di immagine. L’anno prossimo il tecnico guadagnerà 2,25mln e l'anno dopo 2,75 per un totale di 5mln esclusi i premi".

Milik: "Incontro venerdì a Castel Volturno tra De Laurentiis, Giuntoli e Pantak, intermediario di Milik, è stato rifiutato il prolungamento di contratto di un anno che permetteva di vendere meglio il polacco. Si cercherà di trovare una soluzione per il mercato a gennaio, la soluzione Fiorentina resta aperta soprattutto se a Firenze arrivasse Sarri anche se per ora il tecnico non sembra vicino ai viola".

Insigne: "Per il prolungamento del contratto di Lorenzo Insigne ci sono stati dei colloqui, il Napoli farà un’offerta ufficiale non prima della primavera del 2021".

Calciatori in scadenza a giugno: "Per i rinnovi di Maksimovic e Hysaj sarà decisiva la sosta, se non arriverà la fumata bianca sarà probabile addio a giugno o a gennaio".