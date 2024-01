Rai - Napoli in svantaggio su Dragusin, si lavora per due alternative. No di Cairo per Buongiorno

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "Smentite personalmente da Mazzarri le sue ipotetiche dimissioni. Saranno 5 gli acquisti del Napoli a gennaio, dopo Mazzocchi ci saranno altri due difensori e due centrocampisti.

Non arrivano belle notizie da Genova per Dragusin, Tottenham in netto vantaggio. Il Napoli dovrà recuperare ma non è detto. L’agente di Dragusin ha confermato a De Laurentiis che l’offerta del Tottenham è reale, di quasi 27mln, il Napoli è fermo a 20+5. Il club di De Laurentiis si sta muovendo per strade alternative, ha chiesto all’Arsenal Kiwior e Tomiyasu, no secco dei Gunners. Si lavora ora per Kehrer del West Ham e Mukiele del PSG. Cairo ha detto oggi no al Napoli per Buongiorno, se ne riparlerà eventualmente a giugno.

Per Samardzic il cerchio si chiuderà in 2-3. Non c’è ancora un accordo definitivo con l’agente-papà, atteso a Roma in queste ore, per la commissione. Ma con l’Udinese 20mln+5, si discute sui bonus e su un’eventuale percentuale sulla rivendita, ci siamo. Quindi Samardzic sarà a disposizione di Mazzarri, che sarà da domani sera con la squadra in ritiro a Pozzuoli”.