Rai - Osimhen, adesso l'infortunio è al braccio: slitta il rientro, salterà almeno altre 2-3 partite

Quando rientrerà Victor Osimhen? Il 13 novembre scorso l'ex Lille ha riportato un infortunio alla spalla in nazionale e da quel momento è rimasto ai box. Dopo aver saltato le partite contro Milan, Rijeka, Roma e AZ, il giocatore resterà fuori anche da Crotone-Napoli, così come l'ultima gara dei gironi d'Europa League con la Real Sociedad. Si proverà a riaverlo a disposizione per il match con la Sampdoria.

NOVITA' - Il problema di Osimhen adesso non sarebbe più la spalla, ma al braccio. Il motivo? quando si è messo a posto la spalla è stato toccato un nervo del braccio e ora il ragazzo sente dolore. L'attaccante nigeriano ha problemi di mobilità e per questo sarà da escludere la sua presenza anche con Crotone, Real Sociedad e anche con la Sampdoria dal club azzurro filtra pessimismo sul suo recupero. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.