Rai - Ostigard rifiuta il Torino, Napoli fermo sulla sua offerta: le cifre

Ancora non c'è intesa tra Napoli e Brighton per Leo Ostigard. Il difensore norvegese però vuole l'azzurro, infatti, secondo il giornalista Rai Ciro Venerato, avrebbe rifiutato il Torino. Il club granata aveva raggiunto l’accordo col Brighton per 10mln. Il Napoli è fermo all’offerta di 3mln più 2 di bonus.