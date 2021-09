Rai - Rinnovo Insigne, ADL chiede tempo all'agente: le ultime dopo il pranzo

Il pranzo che non ti aspetti. Primo reale faccia a faccia tra Vincenzo Pisacane e Aurelio de Laurentiis oggi all'Hotel Britannique. Il presidente ha chiesto un po' di tempo all'agente di Lorenzo Insigne per un motivo preciso: solo un Napoli in Champions potrebbe permettersi lo stipendio del capitano. Nulla quindi di definito, ma superato il gelo degli ultimi mesi. Ora il numero 24 sa di essere apicale nel progetto di Luciano Spalletti, principale sponsor del riavvicinamento delle parti. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, al Tg Sport.