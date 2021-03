Rai - Rinnovo Insigne dipende da due fattori: dal Napoli ancora nessuna offerta, ma non c'è fretta

In scadenza di contratto a giugno 2022, Lorenzo Insigne non ha nessuna fretta per il rinnovo. E' consapevole che prolungargli il contratto è un interesse più del Napoli, visto che attualmente guadagna oltre 4,5 milioni di euro a stagione e con l'avvicinarsi della scadenza è il club a perdere forza in eventuali trattative. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

DA COSA DIPENDE - Il prolungamento contrattuale dipende da diversi fattori. In primis bisognerà vedere chi sarà il nuovo allenatore: se dovesse arrivare qualcuno che non si sposta bene col suo modo di giocare, non è da escludere un addio. Poi soltanto dopo si cercherà un accordo economico, a bocce ferme, quando il Napoli sarà se avrà gli introiti della Champions League o no. Al momento, comunque, né il giocatore né il suo entourage hanno bussato alla porta del Napoli, che di par suo non ha ancora avanzato nessun'offerta.