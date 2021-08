Rai - Sampdoria infuriata col Napoli per Petagna: era tutto fatto, poi il dietrofront azzurro

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto durante Tg3 Campania e ha dato le ultime sul mercato del Napoli: "Il Napoli con un blitz tra ieri notte e stamani ha definito l'acquisto di Anguissa, prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart alle ore 12. Sono volati gli stracci tra Sampdoria e Napoli per quanto riguarda Petagna. I dirigenti blucerchiati sono furiosi con il club azzurro perchè accusato di aver cambiato le carte in tavola dopo aver trovato un accordo per il prestito oneroso a 300mila euro più bonus. Rapporti tesi tra Ferrero e De Laurentiis. Da Napoli invece filtra un'altra versione con Spalletti e i giocatori del gruppo che avrebbero bloccato la cessione di Petagna e convinto il giocatore a restare. Tra stasera e domani la trattativa si potrebbe comunque riaprire”.