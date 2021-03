Rai - Sarri, disgelo con ADL ma piace alla Roma. C'è un'alternativa

Nel corso de ‘La Domenica Sportiva’ su Rai 2, Ciro Venerato, giornalista Rai, ha fatto il punto sul prossimo mercato azzurro.

LA TELEFONATA DEL DISGELO - Mesi fa dopo due anni di silenzio e polemiche Aurelio De Laurentiis chiamò Maurizio Sarri. Toni garbati ma un primo passo verso un possibile ritorno. Non é detto che si verifichi già a giugno: il toscano piace tantissimo anche alla Roma, non solo alla Fiorentina. Tecnicamente i capitolini avrebbero una rosa piu' vicina al calcio dell'ex juventino. Il Napoli ha Lozano e Osimhen: due possibili controindicazioni per il Sarri 2.

L’ALTERNATIVA - Paulo Fonseca, stimato da presidente e direttore sportivo, fin dai tempi dello Shakhtar e' una concreta alternativa. Comunque vada la stagione non sarà confermato, a dispetto di un rinnovo automatico se il club conseguisse la quarta piazza. Il Napoli ha avviato contatti col suo entourage italiano: non ancora con Marco Abreu, agente del portoghese.

IN CASA ROMA - Tiago Pinto spinge per Julian Nagelsmann del Lipsia, allenatore rivelazione del calcio tedesco ma deve prima svincolarsi: ha firmato fino al 2023. Meno credibili le voci su Spalletti e Allegri in riva al golfo. Il livornese e' braccato da tempo dalla Roma, ma sogna sempre la Premier. Italiano, Simone Inzaghi e Juric restano sul notes della proprietà partenopea ma Fonseca sta scalando posizioni”.