Rai - Sondaggio dell’Atletico per Di Lorenzo: Simeone vuole il terzino, la situazione

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il club straniero che ha sondato Giovanni Di Lorenzo non è il Manchester United ma è l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha Trippier in quel ruolo e Simeone vorrebbe un giocatore più giovane e bravo a difendere. Se l'inglese va via, Simeone è pronto all'affondo. Un agente Fifa italiano che collabora con Berta, il ds dell’Atletico Madrid, ha avvicinato l’entourage di Di Lorenzo. Se Koulibaly viene valutato sui 60-65 milioni, un campione d'Europa di 26 anni come Di Lorenzo, costerebbe sui 40 milioni trattabili”.