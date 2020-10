Rai - Stanno per essere ceduti Llorente, Younes e Ounas: tutti i dettagli

Non solo Milik, che non sa davvero dove può andare per il futuro. La redazione Rai con Ciro Venerato aggiorna la situazione cessioni in casa Napoli: "Llorente è vicino all'Elche più che allo Spezia. Ounas è tra Cagliari e Parma, il Napoli chiede 2 milioni per il prestito, i due club sono fermi a 1. Vicina la cessione di Younes all'Eintracht: prestito con obbligo fissato a 5 milioni".