Rai - Under, distanza con la Roma e manca accordo su ingaggio: le ultime

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato: "Roma e Napoli parlano di Milik e Under, che è sul mercato anche nonostante l'infortunio di Zaniolo. Se la trattativa non decolla ancora è perché bisogna raggiungere accordo tra le società. Il Napoli chiede 15 milioni trattabili più Under per Milik, la Roma offre due giocatori della Primavera, poco cash e il turco. L'altro problema è che bisogna raggiungere l'accordo non tanto con Milik, che può avere 5 milioni dalla Roma, ma con Under. Bisogna aspettare che il giocatore torni dalla Nazionale per capire se accetta o meno l'offerta di De Laurentiis che è ferma a 2.5 milioni. Under, invece, ha ribadito a Ramadani che è disposto a scendere da 4 a 3 milioni. Se si raggiunge l'accordo entro questa settimana, un secondo dopo la Juve annuncerebbe Dzeko".