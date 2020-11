Rai, Venerato: "C'è fastidio tra gli azzurri, gli stipendi non vengono pagati da luglio..."

Tensione palpabile in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Milan. Gli animi sono accesi, con il Napoli che ha contenuto il chiacchiericcio mediatico con un tweet che ha chiarito che nello spogliatoio non c'è nessuna lite. Animi che sarebbero particolarmente tesi anche per una questione riguardante dei ritardi nel pagamento degli stipendi che, va chiarito, riguarda anche altri club (con l'ok della Lega allo slittamento). Ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rivelando che gli azzurri non percepiscono stipendio da diversi mesi: "C'è fastidio tra i calciatori perché il club non paga gli stipendi ai tesserati dal mese di luglio. Parliamo comunque di giocatori e dunque privilegiati, il problema va al di là dalla sconfitta col Milan. Il club ha fatto capire che entro dicembre verranno pagati. Va detto che Lega lo consente con le nuove regole dettate dall'emergenza Covid".