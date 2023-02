Rai, Venerato svela: “Kvara ama Napoli, è felice di restare. Ha scelto il progetto ai soldi”

"E non ha chiesto neanche una clausola rescissoria, che di solito è la scappatoia legale che chiedono i calciatori per andar via".

Nel corso di 'Terzo tempo' su Tele A, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "Voglio raccontare una bellissima storia non di mercato, ma di vita. Credo che pochissime volte nella mia carriera mi è capitato di raccontare di un giocatore che chiede un progetto e felicità e non chiede soldi, questo il caso di Kvara. Ha detto al suo manager di fermare ogni interesse e trattative di Real Madrid, Newcastle, o altre, perché lui è felice di restare a Napoli. Firmerà un nuovo contratto a giugno, che considerando le cifre che girano per giocatori che non sono neanche degni di portagli le scarpette, non sono alte.