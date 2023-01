Rai - Vicario, conferme sul gradimento del Napoli: il possibile scenario futuro

Nel corso del Tg Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Nel corso del Tg Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "Arrivano autorevoli conferme sul gradimento partenopeo per il portiere Vicario dell'Empoli. Promosso a pieni voti da Giuntoli e Spalletti. Se a fine stagione Meret optasse per la Premier ( il Tottenham ha contattato il suo agente) il Napoli penserebbe a Vicario. Con Caprile dirottato in Toscana e Gollini riscattato dall'Atalanta".