Repubblica - Accelerata del West Ham per Zielinski: pronto rilancio per la chiusura, le cifre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il West Ham insiste per Zielinski. Il centrocampista del Napoli è nel mirino del club londinese, che ha già offerto 25 milioni di euro più bonus, ma la richiesta del presidente De Laurentiis è di 40. Nelle prossime ore nuovo contatto per dare un’accelerata alla trattativa. Dopo Scamacca, gli inglesi sognano l’arrivo del fantasista polacco in Premier. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica.