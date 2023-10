Repubblica - ADL ha parlato a Garcia da presidente vero: cosa gli ha detto

Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica svela una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia

Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica svela una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia: "Piuttosto che dissentire da Garcia, nella lunga telefonata di mercoledì mattina gli ha parlato da vero presidente, assicurandogli che sarebbe andato fino in fondo con lui, mentre mezza città ipotizzava i nomi di altri tecnici. Il resto l’ha fatto, in tacita intesa con il presidente, l’invisibile direttore sportivo Mauro Meluso. Sempre all’altezza del ruolo Di Lorenzo, esemplare capitano. Garcia aveva intanto parlato senza giocarsi la dignità con la squadra sui concetti tattici, e con l’Udinese si è rivista la squadra dello scorso anno".