Repubblica - ADL non si arrende: ci sono ancora speranze per il Napoli in Superlega

Nasce la Superlega, ci sono 12 squadre, 3 italiane, ce ne saranno altre 8 per un totale di 20 di società inserite. Ma il Napoli non c'è. Inizialmente i posti dovevano essere quattro per l'Italia e forse De Laurentiis non ritiene chiusa la partita. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che oltre al Napoli ci spera anche la Roma: sono loro, a quanto pare, le due candidate per diventare, nel caso, la quarta squadra italiana a partecipare alla neonata competizione europea.