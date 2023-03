Repubblica - C'è la fila per Kvaratskhelia: ADL ha già preso una decisione

Kvaratskhelia show. La sua esplosione non è passata inosservata. Il talento georgiano piace a diverse società

Kvaratskhelia show. La sua esplosione non è passata inosservata. Il talento georgiano piace a diverse società. Come scrive il quotidiano Repubblica, in estate ci sarà la fila fuori alla porta di Aurelio De Laurentiis, che però sicuramente si terrà stretto almeno per un altro po’ il nuovo fenomeno georgiano che ha firmato un contratto fino al 2027 e che guadagna poco più di 1 milione. Per il momento. Perché l'intenzione è prolungare riconoscendogli meriti economici e dunque un aumento.