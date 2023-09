Repubblica, Corbo: "ADL sta con Garcia. Urge codice etico, Kvara-Osi finora hanno dato niente"

"Non aveva saputo o voluto fermare i suoi migliori colonnelli, lasciando fuggire sia Spalletti che Giuntoli, illudendosi di poterne fare a meno"

De Laurentiis ha avuto la prontezza ieri a Bologna del comandante nel mezzo di una tempesta. Così Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, commenta l'intervento social del presidente del Napoli: "Non aveva saputo o voluto fermare i suoi migliori colonnelli, lasciando fuggire sia Spalletti che Giuntoli, illudendosi di poterne fare a meno. Si è precipitato per bloccare almeno il nuovo puntiglioso allenatore. Con lui scontri ne aveva avuti tanti negli ultimi giorni, stavolta il tempismo ha evitato il disastro tecnico di una situazione improvvisamente complicata.

Far vincere Garcia o la squadra? Cambiare guida? E con chi? Ma è urgente un energico codice etico. Tutto è nelle mani del presidente. Ricondurre i giocatori più noti all’ordine, placare Osimhen e Kvara che hanno dato nulla finora, sostenere Garcia pur con i suoi errori di superbia e la condizione atletica precaria. De Laurentiis ha sbagliato ritenendosi onnipotente per un’estate. Ma chi ama il Napoli si augura che indovini tutto. Da un suo tweet può ripartire un Napoli sbagliato fino alla Champions".