Repubblica - Due i timori di Spalletti per il Milan: farà una raccomandazione ai suoi

Luciano Spalletti vuole trasformare l'energia del Maradona ed evitare che la squadra soffra la pressione di uno stadio caldissimo, come sarà per la sfida al Milan in programma domenica al Maradona. Lo scrive il quotidiano Repubblica nella sua edizione odierna: "Di sicuro le brucianti 6 sconfitte ( sulle 8 complessive) subite dal Napoli al Maradona suggeriscono a Spalletti di correre ai ripari, in vista della sfida di domenica contro il Milan.

Il tecnico raccomanderà ai suoi giocatori di trasformare in energia positiva la carica del dodicesimo uomo, evitando però di farsi prendere dall'euforia oppure di lasciarsi schiacciare dalla pressioni. Ci sarà poi certamente qualche accorgimento di natura tattica, su cui la squadra inizierà a lavorare oggi a Castel Volturno, dopo i due giorni di vacanza concessi al gruppo".