Repubblica - Gattuso serra le file: possibile doppio ritiro per Rijeka e Roma

“Gattuso spera che la lezione sia servita, ma per non correre altri rischi sta valutando l’ipotesi di trascorrere in ritiro la vigilia di entrambe le prossime partite, per tenere alta la concentrazione del Napoli". Avanza la possibilità di un Napoli portato in ritiro da Rino Gattuso per le prossime gare, sin dall'impegno di Europa League col Rijeka in programma giovedì al San Paolo.

Ad avanzare l'ipotesi è l'edizione odierna di Repubblica, che scrive di un possibile doppio ritiro prima del match contro i croati e poi in vista con la Roma: "Il tecnico finora si è limitato ad alternare solo di rado il bastone alla carota, con i provvedimenti punitivi in cui sono incappati Allan (poi ceduto all’Everton), Lozano, Ghoulam e Mario Rui. L’auspicio in casa azzurra è che non ne servano altri, in particolare nei confronti dei big. Dipenderà dalla reazione della squadra alle critiche ricevute da Gattuso: auspicabilmente d’orgoglio e non di fastidio”.