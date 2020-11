Repubblica - Gattuso-squadra, il confronto è stato franco: si è già tornati a sorridere

Se è vero che il Napoli ha smentito qualsiasi tipo di lite accaduta dopo la partita giocata dagli azzurri contro il Milan di Pioli, è vero che anche quello tra allenatore e squadra è stato un confronto in effetti è accaduto: in confronto franco - come racconta questa mattina La Repubblica - tra due componenti che si sono guardate negli occhi e si sono dette le cose come stavano.

Va detto, poi, che Gattuso - si legge - è uno al quale si chiude la vena dopo una sconfitta, soprattutto quando c'è la consapevolezza che con un po' di "mestiere in più" si sarebbero potute cambiare le sorti della gara. Ed allora il sereno, dopo un momento di tensione, torna a splendere anche in casa Napoli. Un confronto per crescere e maturare, andando avanti insieme per una stagione che sarà davvero molto lunga.