Repubblica - Infortunio Anguissa: il Napoli ha una speranza per l'Atalanta

"Un risentimento alla coscia sinistra che Frank ha accusato dopo la partita di sabato con l'Udinese". Questo il problema fisico accusato da Anguissa che salterà dunque gli impegni con la Nazionale. A dare le ultime sulle condizioni del mediano camerunense è l'edizione odierna di Repubblica.

"Da verificare pure le condizioni di Anguissa (affaticamento muscolare). Il Napoli spera che il centrocampista possa tornare in gruppo la prossima settimana in modo da non perdere l'appuntamento del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, snodo cruciale per la corsa scudetto. Non è al meglio neanche Adam Ounas, ma non preoccupa per Bergamo".