Repubblica - Koulibaly non ha accettato l'offerta di ADL, il Barça offre Pjanic

L'agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, è sbarcato in Italia ed è atteso a Roma da Aurelio De Laurentiis. Come scrive La Repubblica, il procuratore del difensore dovrà fare il punto con il Napoli sulle offerte che gli sono arrivate per il senegalese, in particolare quella del Barcellona. Nell'operazione i blaugrana vorrebbero inserire come parziale contropartita anche Miralem Pjanic, giocatore gradito a Spalletti per la sua esperienza e personalità. Ma il presidente del Napoli è fermo sulla sua richiesta: 40 milioni cash, prendere o lasciare, una cifra che tuttavia sembra per il momento fuori mercato

Koulibaly ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli e non ha accettato le offerte di De Laurentiis per rinnovarlo. C'è dunque anche la possibilità che il campione africano resti in maglia azzurra fino al 2023 e si liberi poi a parametro zero, come è già successo a Insigne e sta per accadere pure a Mertens e Ospina. Spalletti rischia di perdere tutti i suoi leader e spera che possa essere trovato un accordo almeno per il difensore, che a sua volta ha fretta di sapere con che squadra giocherà nel prossimo campionato ed è tentato dal Barcellona. Il pallino è nelle mani di Ramadani e tutto sarà probabilmente più chiaro entro la fine di questa settimana. Il tempo stringe.