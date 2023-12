Repubblica - Mazzarri, dente avvelenato col Cagliari: si paventò licenziamento per "giusta causa"

Il Napoli non può fallire l'appuntamento col Cagliari in un turno sulla carta favorevole e Walter Mazzarri ha una gran voglia di riscatto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non può fallire l'appuntamento col Cagliari in un turno sulla carta favorevole. Walter Mazzarri ha una gran voglia di riscatto - scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica - e ha trascorso la vigilia in silenzio, per concentrarsi al massimo sull’anticipo di Fuorigrotta e sulla partita a scacchi con Claudio Ranieri:

"Sarà un duello in panchina speciale. Entrambi sono attesi infatti in panchina da 90’ speciali, da ex. Mazzarri ha il dente avvelenato con il Cagliari, che l’aveva esonerato in modo brusco nel maggio del 2022, brandendo l’arma del licenziamento per “giusta causa”. I trascorsi napoletani di Ranieri risalgono invece agli inizi degli anni ‘90, con gli azzurri alle prese con il traumatico dopo Maradona. Acqua passata, per don Claudio. Per lui a Fuorigrotta ci saranno probabilmente applausi di simpatia, ma niente di più. La posta in palio è troppo importante e non potrà esserci spazio per l’amarcord".