Repubblica - Mertens vuole restare a Napoli ma serve un faccia a faccia con ADL: i dettagli

TuttoNapoli.net

Domani è il 30 giugno e scadrà il contratto con il Napoli di Dries Mertens. L’edizione online de La Repubblica spiega: "Il belga è in vacanza ad Ibiza e non è mai ritornato nella sua casa di Posillipo dopo la fine della stagione calcistica. De Laurentiis sarà invece impegnato in America per lavoro fino a domenica. Mertens sta valutando le proposte che gli sono arrivate dall'estero ma la sua priorità continua ad esser il Napoli. La permanenza in azzurro è il sogno del belga e bisogna lasciare ancora uno spiraglio per un'incredibile riapertura delle trattative in extremis.

Solo però un dialogo a quattr'occhi tra Mertens ed il presidente De Laurentiis, quando quest'ultimo sarà rientrato in Italia, potrà cambiare nuovamente le carte in tavola. Soprattutto se il calciatore accetterà una riduzione dello stipendio".