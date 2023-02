Repubblica - Napoli e Milan su Samardzic: l’Udinese spara alto e chiede almeno 30mln

Per strappare il giocatore tedesco ai friulani serviranno però almeno 30 milioni di euro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Repubblica.it, per la prossima stagione Milan e Napoli hanno messo nel mirino Lazar Samardzic, trequartista classe 2002 dell'Udinese che in questa Serie A ha collezionato finora 21 presenze e segnato 4 gol. Per strappare il giocatore tedesco ai friulani serviranno però almeno 30 milioni di euro.