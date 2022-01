Sky - Accordo Napoli-United per Tuanzebe! Scambio documenti, poi si riparlerà del riscatto

Il Napoli sta chiudendo il primo colpo del suo 2022. È in arrivo il difensore inglese Axel Tuanzebe, classe '97 di proprietà del Manchester United (ma in prestito all'Aston Villa) che arriverà in prestito secco per una cifra pari a 500mila euro. Al momento - riferisce Sky Sport - non è previsto diritto di riscatto: i due club ne parleranno in un secondo momento. È tempo di documenti tra i club, che hanno trovato l'accordo per l'arrivo dell'inglese a Napoli. Tuanzebe è un vero jolly difensivo: il suo ruolo primario è quello di difensore centrale, ma all'occorrenza può svolgere anche il ruolo di terzino. Caratteristiche che hanno convinto il Napoli a puntare su di lui