Sky - ADL in vacanza, Manna sblocca Conte che è entusiasta: con lui meno cambi rispetto a Gasp

Antonio Conte sta staccando gli altri allenatori nella lista del Napoli: contatti cruciali con Giovanni Manna che stravede per lui

Antonio Conte sta staccando gli altri allenatori nella lista del Napoli. Sky Sport ha fatto il resoconto della giornata di contatti cruciali tra Giovanni Manna e il tecnico leccese, per cui il nuovo direttore sportivo stravede. Ci si è già addentrati in discorsi tecnici e di organico: Conte non ha richiesto alcun top player, e Manna è convinto che riuscirebbe a recuperare e rivalutare molti giocatori che hanno fatto male questa stagione.

In questo modo la dirigenza azzurra crede si compensi il gap di ingaggi tra Conte e Gian Piero Gasperini, che certamente ha uno stipendio inferiore ma con cui si spenderebbe di più sul mercato perché richiederebbe una totale rivoluzione della rosa. In ogni caso, quando e se si raggiungerà l'accordo totale con Antonio Conte, il ds Manna dovrà prima sottoporlo all'esame del presidente Aurelio De Laurentiis, a cui spetta ovviamente la decisione finale. Il patron azzurro ad oggi è ancora in vacanza e analizzerà i dettagli della trattativa nelle prossime ore. L'alternativa ai primi due candidati è Stefano Pioli, che rimane sullo sfondo ma dalle cui ultime parole sembra sia più propenso ad un'esperienza fuori Italia.

