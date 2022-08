Sky - Ansia Politano, infortunio più serio del previsto: esami nelle prossime ore

C'è preoccupazione in casa Napoli le condizioni fisiche di Matteo Politano.

C'è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Matteo Politano. "Problemi per Politano, l'esterno del Napoli farà accertamenti nelle prossime ore. Sembrerebbe esserci qualcosa in più di un indurimento al polpaccio". A rirerirlo nel corso di Sky Sport 24, è stato l'inviato Sky a Castel di Sangro Francesco Modugno.