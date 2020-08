Sky - Asse caldo Napoli-Genoa: tre nomi sul piatto, c'è anche Luperto

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita, con diversi elementi che dovranno essere piazzati nelle prossime settimane. Ne ha parlato il portale gianlucadimarzio.com, che ha posto l'attenzione sull'asse Napoli-Genoa: "Per la difesa, i rossoblù hanno avviato i contatti con il Napoli per Sebastiano Luperto. I dialoghi tra le parti sono continui e dunque non solo per Younes e Ounas (mentre Llorente si allontana) ma anche per il centrale azzurro classe '96 che intriga molto il ds Faggiano. Con il Napoli, il Genoa sta cercando l'intesa per un prestito".