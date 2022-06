Sky - Bernardeschi-Napoli, i contatti continuano: è un obiettivo di ADL

"Per quanto riguarda gli arrivi c’è sempre la pista Bernardeschi, che è una pista presidenziale".

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli: "Per quanto riguarda gli arrivi c’è sempre la pista Bernardeschi, che è una pista presidenziale. E’ un obiettivo coltivato da De Laurentiis e i contatti continuano. Probabilmente non sarà il prossimo investimento che farà il Napoli, ma va ricordato che Federico Bernardeschi è un parametro zero”.