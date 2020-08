Sky - Destino di Dzeko legato a Milik: Napoli e Roma fissano l'appuntamento, le ultime

Resta ancora in alto mare il giro di attaccanti che vedrebbe coinvolti Edin Dzeko ed Arek Milik. Ne ha parlato Gianuca Di Marzio ai micirofoni di Sky Sport: "Dzeko resta la primissima scelta di Pirlo, nel giro di 48 ore, due tre giorni al massimo, si capirà se l'operazione si potrà fare. Non dipende da Dzeko o la Roma, ma dall'incastro Under-Milik, la trattativa tra Roma e Napoli non è ancora arrivata ad un'intesa, ci sarà un incontro tra mercoledì e giovedi. Il Napoli per cedere Milik chiede Under, Riccardi e 20 mln mentre la Roma vorrebbe dare 10 mln di euro. La Juve ha fatto a Dzeko un'offerta importante, ha deciso di valutare l'offerta".