Sky - Erede Osimhen, Lukaku primo in lista ma tempi non brevi: il Chelsea chiede 38mln

A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non saranno tempi brevissimi per il discorso Victor Osimhen e sostituto. Perché per il nigeriano, dopo i contatti col Chelsea che non sono proseguiti per vari motivi, adesso c’è l’Arsenal. Ma nessun vuole arrivare al valore della clausola da 130mln di euro, ritenuta troppo alta. Le offerte saranno quindi più basse, dovrà essere poi il presidente De Laurentiis a dare il via libera alla cessione ad una cifra minore di quella preventivata.

Romelu Lukaku è il primo della lista per sostituire Osimhen, poi c’è Dovbyk del Girona. Lukaku si è già sentito con Conte, che ha individuato in lui l’erede del nigeriano. Par adesso il Chelsea non apre al prestito ma vuole i 38mln di sterline previsti nel proprio bilancio. Quindi saranno tempi non brevi. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.