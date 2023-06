Sky - Il Napoli non si è ancora mosso per Italiano: affondo coi procuratori in arrivo?

TuttoNapoli.net

Nonostante la smentita di rito di De Laurentiis ("Italiano non è nella mia lista di 40 candidati"), Vincenzo Italiano è sicuramente uno degli allenatori che interessa al Napoli. La trattativa, però, ad oggi non è ancora cominciata. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui solo nei prossimi giorni capiremo se la società azzurra muoverà passi concreti con i procuratori. Le ultime dal sito dell'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio:

"Se stringerà con i procuratori starà a loro trattare con la Fiorentina. De Laurentiis non vuole rompere i rapporti con la Fiorentina, vuole prendere Italiano sono nel caso in cui sia lui a trovare una via di uscita con i procuratori. I procuratori di Italiano faranno pressing verso la società viola solo in caso di accordo col Napoli e quando il Napoli dirà loro di puntare su Italiano. Siamo ancora alle battute iniziali".