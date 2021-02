Sky - Il Napoli vince, ma non parla: continua il silenzio stampa

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare dal Maradona: “Prosegue il silenzio stampa nonostante la vittoria e la tensione allentata. Ne Gattuso ne altri tessarati parleranno, gli azzurri avevano parlato non parlano dalla sconfitta di Bergamo, silenzio interrotto solo per l’imposizione dell’Uefa in Europa League contro il Granada”.