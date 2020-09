Sky - Il West Ham ci prova per Maksimovic: contatti in corso, la situazione

La difesa del Napoli resta uno dei reparti che necessita maggiormente di essere sfoltito. Vista la più che possibile permanenza di Kalidou Koulbaly, resta più che probabile la partenza di uno tra Sebastiano Luperto e Nikola Maksimovic. Se sul difensore cresciuto tra le giovanili del Napoli sembra ci sia un duello di mercato tra Crotone e Genoa, nelle ultime ore è sbucata anche una possibile soluzione per Maksimovic: secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbe mosso il West Ham per il difensore serbo, con le parti che starebbero avendo colloqui proprio in queste ore.

#ACMilan consider #Rudiger's salary too high. For #Tottenham the priority remains #Skriniar but, in case of no agreement with Inter, the alternative for #THFC is Rudiger.

About center-back, #WestHam interested in #Maksimovic. Talks ongoing with #Napoli. @SkySport #Transfers pic.twitter.com/RDAdQnf6nO