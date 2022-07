Sky - Koulibaly riflette sulla proposta del Napoli: incontro con ADL non prima di giovedì sera

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione relativa a Koulibaly

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione relativa a Koulibaly: “L’atmosfera tra i tifosi è decisamente migliorata dopo la conferenza congiunta di Spalletti e Giuntoli. La proposta di De Laurentiis di 6 milioni all’anno per 5 anni più futuro da dirigente è stata apprezzata. Da quel che ci risulta questa proposta ha fatto breccia nel giocatore, non si aspettava una proposta così interessante. Sta riflettendo, sa che il tempo delle riflessioni è breve perché se decidesse di rifiutare poi il Napoli dovrà trovare un altro giocatore. Intanto Koulibaly è previsto domani sera a Dimaro, mercoledì pomeriggio è previsto un appuntamento a porte chiuse alla presenza di Spalletti e Victor Osimhen. De Laurentiis è atteso a Dimaro giovedì, quindi l’incontro con Koulibaly non prima di giovedì sera, venerdì mattina".