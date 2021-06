Sky - L’Arsenal punta forte su Nuno Tavares: pronta un’offerta, la situazione

L’Arsenal vuole Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese seguito con forza anche dal Napoli. Il club inglese è pronto ad offrire 7/8 milioni per acquistarlo. Il Benfica ne chiede 15, ma i bonus potrebbero aiutare a trovare un accordo tra le parti. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Fabrizio Romano.

