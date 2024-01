Sky - L'Udinese cerca il sostituto di Perez, Ostigard è uno dei due obiettivi: c'è anche il Torino

Nehuen Perez al Napoli, è un'operazione in dirittura d'arrivo.

Nehuen Perez al Napoli, è un'operazione in dirittura d'arrivo. Per questo motivo l'Udinese è alla ricerca di un sostituto in difesa. Il club friulano spera nella giornata di domani di convincere uno tra Ostigard e Lovato della Salernitana. Sugli stessi obiettivi c'è però la concorrenza del Torino. Per quanto riguarda il difensore granata, il Torino resta al momento in vantaggio rispetto all'Udinese. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.